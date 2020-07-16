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    16 июля 2020, 05:39

    Трамп внезапно переназначил главу своего предвыборного штаба

    Александра Ломейко

    Предвыборная кампания Дональда Трампа сменила руководителя. Нынешний президент США назначил вместо Брэда Паскаля Уильяма Степина. Американский лидер надеется победить на грядущих выборах.
    Трамп внезапно переназначил главу своего предвыборного штаба

    Об изменениях в составе предвыборного штаба Трамп рассказал в Twitter, пояснив, чем будет заниматься предшественник Паскаля.

    «Я рад объявить о том, что Уильям Степин получил повышение и стал руководителем кампании Трампа. Брэд Паскаль <…> продолжит выполнять ту же роль, но будет старшим советником кампании», — уточнил президент США.

    Трамп добавил, что долго проработал с Паскалем: тот руководил «великолепной стратегией» американского президента в сфере цифровых технологий и данных.

    «Я надеюсь на крупную и очень важную вторую победу, которой мы добьемся вместе», — сказал Дональд Трамп.

    Глава Белого дома считает, что она будет легче предыдущей, поскольку рейтинг Трампа в опросах «быстро растет, ситуация в экономике улучшается, скоро появятся вакцины (от COVID-19 — примеч. ред.) и лекарства».

    Как уточнило издание Politico, 42-летний Уильям Степин близок к зятю Трампа Джареду Кушнеру. Он работал в предвыборной кампании нынешнего президента в 2016 году, а через год стал директором Белого дома по политическим вопросам.