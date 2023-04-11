Мир 11 апреля 2023, 07:26 Трамп вернется в Нью-Йорк для дачи показаний ABC: Трамп вновь посетит Нью-Йорк для дачи показаний по гражданскому иску РИА «Новости»

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Экс-президент США Дональд Трамп собирается вернутся в Нью-Йорк, чтобы вновь дать показания по делу о финансовых махинациях его компании Trump Organization. Об этом сообщила телекомпания ABC.

«Бывший президент Дональд Трамп, как ожидается, вернется в Нью-Йорк, чтобы во второй раз дать показания в рамках иска генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс на 250 миллионов долларов о гражданском мошенничестве», — уточнил телеканал.

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Бывшего президента США арестовали 4 апреля в Нью-Йорке. Его обвинили в сокрытии связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Трамп якобы подкупил ее ради утаивания этой информации в период предвыборной кампании 2016 года и фальсификации отчетности компании Trump Organization.

Трамп счел выдвинутые против него обвинения политическим преследованием. Он обвинил прокурора Манхэттэна «в грязной работе» на американского президента Джо Байдена.