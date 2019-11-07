Трамп: в случае победы демократов США ждет экономическая депрессия
Хозяин Белого дома Дональд Трамп предрек США «невиданную» экономическую депрессию, если победителем предстоящей президентской гонки станет кандидат от Демократической партии. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным ИА Nation News, Трамп обвинил демократов в тоталитаризме. По его словам, в своем стремлении трансформировать страну и навязать социалистическую повестку они устраивают показательные процессы, уничтожают юридические стандарты, а также клевещут на невиновных и пытаются свергнуть демократию.
«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — цитирует американского лидера RT.