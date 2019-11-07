Трамп: в случае победы демократов США ждет экономическая депрессия

По данным ИА Nation News, Трамп обвинил демократов в тоталитаризме. По его словам, в своем стремлении трансформировать страну и навязать социалистическую повестку они устраивают показательные процессы, уничтожают юридические стандарты, а также клевещут на невиновных и пытаются свергнуть демократию.

«Если демократы вернутся, то у вас будет депрессия, которой никто никогда не видел», — цитирует американского лидера RT.