Трамп узаконил антикитайские санкции из-за ситуации в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге. Он также отменил указ об американских торгово-экономических преференциях для этого специального административного района КНР.

Как стало известно ТАСС, на пресс-конференции в Белом доме он сообщил, что намерен наказать Китай за дискриминационные действия в отношении народа Гонконга. Ранее законопроект о санкциях в отношении китайских физических и юридических лиц был одобрен Конгрессом США.

Дональд Трамп подчеркнул, что из-за действий Пекина, Гонконг утратил статус серьезного торгового конкурента Вашингтона и право на предоставляемый ранее доступ к американским технологиям. По данным «Интерфакса», американский президент добавил, что этот административный район не только больше не сможет противостоять США на свободном рынке, вскоре его покинут «многие люди».