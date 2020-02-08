Трамп уволил посла из-за показаний против себя в ходе импичмента

Трамп уволил американского посла в ЕС Сондленда. Тот давал показания против президента в деле об импичменте.

«Мне сегодня сообщили, что президент намерен немедленно отозвать меня в качестве посла США в Европейском Союзе», — приводит New York Times слова посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Он сообщил об этом спустя несколько часов после отставки полковника Виндмана.

«Я благодарен президенту Трампу за предоставленную мне возможность служить, секретарю Помпео за его постоянную поддержку и исключительным и преданным профессионалам в миссии США в Европейском Союзе», — отметил посол.

Ранее СМИ сообщили, что 7 февраля свой пост может покинуть сотрудник Совета национальной безопасности подполковник Армии Соединенных Штатов Александр Виндман. Причиной отставки назвали его показания против американского лидера Дональда Трампа в ходе импичмента.

Трампа обвиняли в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. 6 февраля Сенат оправдал главу Вашингтона и импичмент не состоялся. Позже Трамп намекнул в соцсети, что планирует оставаться у власти вечно.