Трамп уволил Джона Болтона

«Прошлым вечером я проинформировал Джона Болтона о том, что в его услугах больше не нуждаются в Белом доме. Я решительно не соглашался со многими его предложениями, как и другие в администрации, и по этой причине я попросил Джона подать прошение об отставке, которое получил сегодня утром. Я очень благодарен Джону за его службу. Я назначу нового советника по национальной безопасности на следующей неделе», — написал президент США.

Ранее сенатор штата Виргиния Ричард Блэк призывал президента США Дональда Трампа остановить деятельность Болтона, который ведет собственную внешнюю политику. Сенатор заявлял, что Болтон является «невероятно опасной личностью», действия которой подвергают огромному риску не только американцев, но и людей во всем мире.

Джон Болтон занимал пост советника президента США по национальной безопасности почти полтора года — с апреля 2018-го.