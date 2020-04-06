Трамп увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Американские власти заявили, что в ситуации с распространением коронавируса в стране есть положительный сдвиг. Президент США Дональд Трамп назвал его «светом в конце туннеля».

На состоявшейся пресс-конференции Трамп выразил надежду, что уже скоро Соединенные Штааты будут гордиться проделанной работой. Слова американского лидера привело издание The Hill в своем Twitter-аккаунте.

«Мы видим свет в конце туннеля. Происходят определенные вещи, и в ближайшем будущем, я надеюсь, мы будем гордиться проделанной работой», — подчеркнул Трамп.

По его словам, хорошим знаком можно считать снижение смертности от COVID-19 в Нью-Йорке.

США лидируют по числу зараженных новой коронавирусной инфекцией среди всех стран мира. Сейчас в стране их более 337 тысяч. Скончались 9643 человека. С последствиями эпидемии американские врачи не справляются. На помощь им придут военные медики. Только в Нью-Йорк, где от COVID-19 умерло больше всего людей, направят тысячу специалистов.