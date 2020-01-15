Трамп уверен в оправдании во время процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на полное оправдание во время запущенной процедуры импичмента. Об этом говорится в тексте пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, которое цитирует РИА «Новости».
В заявлении говорится, что Трамп «не сделал ничего плохого».
«Он ожидает проведение надлежащего правового процесса в сенате, в котором ему отказали спикер [Нэнси] Пелоси и демократы палаты представителей, и рассчитывает, что он будет полностью оправдан», — сообщила Гришэм.
Дело об импичменте Дональда Трампа будет передана в сенат уже в среду, 15 января. А госорган планирует запустить процесс на следующей неделе.
В декабре минувшего года палата представителей объявила об импичменте президенту страны сразу по двум статьям — превышению полномочий и препятствованию работе конгресса.