    01 июля 2020, 04:13

    Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысячи американских военных

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп одобрил план по выводу из Германии 9,5 тысячи американских военнослужащих. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
    Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысячи американских военных

    По его словам, вывод группировки «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников, повысит стратегическую мобильность Америки и оперативную мобильность Европейского командования США, а также послужит заботой о военнослужащих и их семьях».

    Куда планируется направить выводимый из ФРГ контингент, в Пентагоне не уточнили. Ранее Трамп допускал, что часть военных могут перебросить в Польшу. В Варшаве заявляли о готовности финансировать размещение американских войск на своей территории. Военную базу власти страны предлагали назвать Fort Trump.

    В июне президент США подтвердил намерение сократить американскую группировку в Германии «примерно наполовину» — до 25 тысяч человек. Он заявил, что США выведут своих солдат, пока Германия не заплатит НАТО «миллиарды долларов», которые она, по мнению Трампа, недоплатила альянсу.