Трамп утвердил вывод из Германии 9,5 тысячи американских военных

По его словам, вывод группировки «усилит сдерживание России, укрепит НАТО, обнадежит союзников, повысит стратегическую мобильность Америки и оперативную мобильность Европейского командования США, а также послужит заботой о военнослужащих и их семьях».

Куда планируется направить выводимый из ФРГ контингент, в Пентагоне не уточнили. Ранее Трамп допускал, что часть военных могут перебросить в Польшу. В Варшаве заявляли о готовности финансировать размещение американских войск на своей территории. Военную базу власти страны предлагали назвать Fort Trump.

В июне президент США подтвердил намерение сократить американскую группировку в Германии «примерно наполовину» — до 25 тысяч человек. Он заявил, что США выведут своих солдат, пока Германия не заплатит НАТО «миллиарды долларов», которые она, по мнению Трампа, недоплатила альянсу.