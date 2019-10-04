Трамп устроил политическую чистку на Украине. Все ради рычагов влияния
Посол США на Украине Мари Йованович якобы негативно отзывалась о Дональде Трампе. Также лидеру Штатов поступили жалобы на то, что дипломат мешает убеждать Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.
Хантер Байден ранее входил в совет директоров компании Burisma, которая владеет лицензиями на разработку газовых месторождений на Украине. Трамп уверен: сын бывшего вице-президента причастен к коррупции. Мари Йованович же была «очень близка» с Джо Байденом, уверяет адвокат главы Штатов.
Ранее постоянный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свой пост и предстал перед комиссией по импичменту Трампа. Более восьми часов он отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей.
Что означают все эти перестановки? Трамп пытается отнять у своих противников рычаги влияния на Украину. Ведь и Йованович, и Волкер были близки демократам. В этом уверен французский политолог Ксавье Моро. Он напомнил, что еще во время разговора с главой Украины Зеленским Трамп указал на недовольство работой посла Штатов. Слишком сильно оппоненты президента пытались защитить интересы Байдена.
А сам Трамп намерен уличить соперника в преступлении. Об этом «360» рассказал политолог из США Эндрю Корыбко.
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«Трамп хочет расследовать обвинения Байдена в коррупции, особенно после того, как он признался, что шантажировал Украину увольнением госпрокурора. Эти данные заслуживают доверия», — отметил Корыбко.
Однако новых увольнений на Украине ждать не стоит. В этом уверены оба собеседника «360».
«Думаю, на этом все. Людей внутри посольства будут менять, но это уже небольшие перемены», — считает Моро.
Его американский коллега отметил, что вряд ли с импичментом и Байденом будут связаны еще какие-либо громкие дела. Если только речь не пойдет о закулисных фигурах, о которых мир пока не знает.
Трамп уже убрал главных обитателей политического болота, так сказать, поэтому сомнительно, что с этим делом будет связано еще что-то громкоеЭндрю Корыбкополитолог.
При этом, по мнению политолога, Волкер ушел с поста сам.