Трамп устроил политическую чистку на Украине. Все ради рычагов влияния

Трамп отозвал посла США на Украине из-за его попыток помешать расследованию против Байдена. Постоянный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также покинул свой пост. Он стал первым американским чиновником, представшим перед комиссией по импичменту Трампа. «360» выяснил, кто уйдет в отставку следующим и чего такими действиями добивается глава Вашингтона.

Посол США на Украине Мари Йованович якобы негативно отзывалась о Дональде Трампе. Также лидеру Штатов поступили жалобы на то, что дипломат мешает убеждать Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

Хантер Байден ранее входил в совет директоров компании Burisma, которая владеет лицензиями на разработку газовых месторождений на Украине. Трамп уверен: сын бывшего вице-президента причастен к коррупции. Мари Йованович же была «очень близка» с Джо Байденом, уверяет адвокат главы Штатов.

Ранее постоянный спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свой пост и предстал перед комиссией по импичменту Трампа. Более восьми часов он отвечал на вопросы членов трех комитетов Палаты представителей.

Что означают все эти перестановки? Трамп пытается отнять у своих противников рычаги влияния на Украину. Ведь и Йованович, и Волкер были близки демократам. В этом уверен французский политолог Ксавье Моро. Он напомнил, что еще во время разговора с главой Украины Зеленским Трамп указал на недовольство работой посла Штатов. Слишком сильно оппоненты президента пытались защитить интересы Байдена.

А сам Трамп намерен уличить соперника в преступлении. Об этом «360» рассказал политолог из США Эндрю Корыбко.

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«Трамп хочет расследовать обвинения Байдена в коррупции, особенно после того, как он признался, что шантажировал Украину увольнением госпрокурора. Эти данные заслуживают доверия», — отметил Корыбко.

Однако новых увольнений на Украине ждать не стоит. В этом уверены оба собеседника «360».

«Думаю, на этом все. Людей внутри посольства будут менять, но это уже небольшие перемены», — считает Моро.

Его американский коллега отметил, что вряд ли с импичментом и Байденом будут связаны еще какие-либо громкие дела. Если только речь не пойдет о закулисных фигурах, о которых мир пока не знает.

Трамп уже убрал главных обитателей политического болота, так сказать, поэтому сомнительно, что с этим делом будет связано еще что-то громкое Эндрю Корыбко политолог.

При этом, по мнению политолога, Волкер ушел с поста сам.