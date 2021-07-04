Трамп усомнился в том, что его любят в России

Бывший президент США Дональд Трамп высказал сомнение в том, что его любят в России после того, как он помешал строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил, выступая перед сторонниками во Флориде, сообщило РИА «Новости».

«Они говорят в эфире фейковых новостей: „Трамп любит Россию“. Я остановил строительство трубопровода, и что-то не думаю, что они сильно меня любят», — высказался Трамп.

Нынешняя администрация США во главе с Джо Байденом, по мнению Трампа, «преклоняется» перед Россией, Ираном и Китаем. Экс-президент упрекнул Байдена в том, что после прихода к власти он прекратил строительство нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой, а затем разрешил строить российский газопровод в Европу.

Трамп также назвал проект «Северный поток — 2» главным источником доходов для России. Он добавил, что у него по-прежнему очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. И в этом, по словам Трампа, нет ничего плохого.

Бывший глава Белого дома также обвинил демократов в распространении дезинформации.

Ранее команда Трампа запустила социальную сеть Gettr, похожую на Twitter.