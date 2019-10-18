Трамп усмотрел связь между Италией и США «со времен Древнего Рима»

По словам Трампа, страны имеют культурную и политическую общность тысячелетиями.

Пользователи Сети включились в обсуждение слов главы государства. Некоторые из них напомнили Дональду Трампу об одном небольшом, но важном нюансе: существование Древнего Рима прекратилось примерно за тысячу лет до того, как Колумб отправился искать новый путь в Индию.