Трамп ушел от ответа о возможности вновь баллотироваться на пост президента

Бывший президент США Дональд Трамп пока не готов говорить о том, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства. При этом он подчеркнул, что чувствует поддержку людей.

«Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка», — заявил он во время интервью телеканалу Newsmax TV.

Он отметил, что число его сторонников теперь больше, чем было до президентских выборов-2020. Их он проиграл демократу Джо Байдену.

По информации газеты Politico, Трамп ранее говорил своему окружению о том, что он хочет баллотироваться на пост президента США на следующих выборах. Появлялись данные и о том, что экс-президент обсуждал с политическими консультантами возможность помочь однопартийцам-республиканцам взять под контроль Палату представителей и Сенат на промежуточных выборах в 2022 году. Об этом написала «Российская газета».

Трамп во второй половине февраля 2021 года после того, как Сенат оправдал его на процессе по импичменту, впервые за долгое время выступил в СМИ. Он в эфире Fox News выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо.

«Вокруг не так много легенд, но он — легенда. Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны», — сказал бывший президент.