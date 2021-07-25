Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что остановил проект «Северный поток — 2». Несмотря на это, нынешний американский лидер поддержал продолжение строительства трубопровода.

«Я остановил его, а он одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию, а мы-то должны защищать Германию», — сказал Трамп. Цитату привело РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что ладит с президентом России Владимиром Путиным. При этом он добавил, что но никто еще не был жестче с Россией, чем он. По словам Трампа, он обещал покончить с «Северным потоком — 2» канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Теперь они его возобновят, они его закончат через пару месяцев, и это будут миллиарды и миллиарды долларов. А американский трубопровод они остановили», — заключил бывший глава Вашингтона.

Ранее США и Германия достигли соглашения по «Северному потоку — 2». Американская сторона прекратит мешать завершению строительства, а ФРГ примет определенные меры для поддержки энергетической независимости Украины.