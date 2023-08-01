Мир 01 августа 2023, 12:33 Трамп указал на связь его дела о «сговоре с Россией» и прокси-войны США и РФ Трамп: расследование о «российском вмешательстве» обернулось для США конфликтом с РФ White House

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его страна находится в состоянии прокси-войны с Россией. Одной из причиной этой ситуации стало расследование «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, в рамках которого бывшего главу государства подозревали в сговоре с РФ. Об этом Трамп рассказал в статье для Newsweek.

«Вместо того, чтобы улучшать отношения с Россией, к чему я стремился, мы сейчас ведем прокси-войну с Россией. <…> Мы вполне можем дойти до третьей мировой», — написал экс-президент США.

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По мнению Трампа, отказ американского руководства от налаживания диалога Россией способствовал усилению союза РФ и КНР. А само расследование против него поставило под угрозу безопасность Соединенных Штатов и подорвало их демократию.

«Российское дело» Трампа официально закрыли весной 2019 года. Спецпрокурор США Роберт Мюллер указал, что правоохранители не смогли подтвердить наличие сговора между Трампом и Россией. Специальный прокурор Минюста Джон Дарэм также подтвердил отсутствие связей экс-президента и российского руководства.

В Кремле не раз заявляли, что такие обвинения не имеют ничего общего с действительностью. Сам Трамп считает, что расследование сфабриковали демократы, которые не смирились с проигрышем на выборах 2016 года.