    27 мая 2020, 17:55

    Трамп указал на необходимость вернуть домой американских солдат из Афганистана

    Артур Блянихов

    Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обозначил необходимость вернуть домой американских солдат, которые находятся в Афганистане. Главу государства процитировал портал News.ru.

    «Спустя 19 лет пришло их время охранять собственную страну», — заметил Трамп.

    Ранее хозяин Белого дома пообещал «мощный ответ» Китаю, если Пекин ограничит автономию Гонконга законом. Он не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон в отношении Китая.