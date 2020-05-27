Трамп указал на необходимость вернуть домой американских солдат из Афганистана

«Спустя 19 лет пришло их время охранять собственную страну», — заметил Трамп.

Ранее хозяин Белого дома пообещал «мощный ответ» Китаю, если Пекин ограничит автономию Гонконга законом. Он не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон в отношении Китая.