Трамп указал на необходимость вернуть домой американских солдат из Афганистана
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter обозначил необходимость вернуть домой американских солдат, которые находятся в Афганистане. Главу государства процитировал портал News.ru.
«Спустя 19 лет пришло их время охранять собственную страну», — заметил Трамп.
Ранее хозяин Белого дома пообещал «мощный ответ» Китаю, если Пекин ограничит автономию Гонконга законом. Он не уточнил, какие именно меры готовит Вашингтон в отношении Китая.