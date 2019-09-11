  • Трамп: удары по талибам продолжатся

    11 сентября 2019, 19:57

    Артур Блянихов

    Хозяин Белого дома Дональд Трамп пообещал, что после отмены мирных переговоров удары по «Талибану»* продолжатся. Об этом сообщил RT.

    У посольства США в Кабуле прогремел взрыв — СМИ

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    Соответствующее заявление президент США сделал во время траурного мероприятия, которое было приурочено к годовщине сентябрьских терактов 2001 года. Трамп напомнил о недавнем взрыве около американского посольства в Кабуле, в результате чего погиб один военный США. Поэтому запланированные переговоры и были отменены.

    «На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится», — заверил американский лидер.

    * «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ