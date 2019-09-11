Трамп: удары по талибам продолжатся

У посольства США в Кабуле прогремел взрыв — СМИ Подробнее

Соответствующее заявление президент США сделал во время траурного мероприятия, которое было приурочено к годовщине сентябрьских терактов 2001 года. Трамп напомнил о недавнем взрыве около американского посольства в Кабуле, в результате чего погиб один военный США. Поэтому запланированные переговоры и были отменены.

«На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится», — заверил американский лидер.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ