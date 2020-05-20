Трамп: у Нэнси Пелоси проблемы с головой

Трамп напомнил, что дело о российском «вмешательстве» в американские выборы является сфабрикованной историей. Он опроверг заявления демократов о том, что член Палаты представителей Конгресса Тулси Габбард и бывший кандидат в президенты Джилл Стайн являются российскими агентами.

«Эти люди (демократы — прим. ред.) больны. Нэнси Пелоси — больная женщина, у нее проблемы с головой», — заметил хозяин Белого дома.