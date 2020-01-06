Трамп: у Ирана никогда не будет ядерного оружия

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В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по району международного аэропорта Багдада. В ходе этой военной операции погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

После этого ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Власти Ирана пообещали отомстить за убийство высокопоставленного военного и объявили о полном выходе из ядерной сделки. Трамп в свою очередь предупредил о том, что ВС США нанесут удары по 52 объектам в Иране, если в результате возмездия пострадают американцы.

По данным издания Washington Post Трамп отдал приказ убить Сулеймани после многократных призывов госсекретаря США Майка Помпео, который нашел в этом свою бюрократическую выгоду.