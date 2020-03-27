    27 марта 2020, 10:08

    Трамп: США тесно работает с Китаем для борьбы против коронавируса

    Ольга Ситникова

    Лидер США Дональд Трамп обсудил пандемию коронавируса с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщила «Газета.ru».

    О разговоре с политиком КНР Трамп рассказал на личной странице в Twitter.

    «Только что завершил хороший разговор с Си Цзиньпином. Обсудили в деталях коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете», — заметил американский президент.

    По его мнению, «Китай сильно продвинулся в понимании вируса».

    «Мы тесно работаем вместе», — заключил Трамп.