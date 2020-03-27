Трамп: США тесно работает с Китаем для борьбы против коронавируса

О разговоре с политиком КНР Трамп рассказал на личной странице в Twitter.

«Только что завершил хороший разговор с Си Цзиньпином. Обсудили в деталях коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете», — заметил американский президент.

По его мнению, «Китай сильно продвинулся в понимании вируса».

«Мы тесно работаем вместе», — заключил Трамп.