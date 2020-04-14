Трамп: США прошли пик пандемии коронавируса
Дональд Трамп, президент США, заявил, что страна прошла пик эпидемии коронавируса. Администрация Соединенных Штатов занимается разработкой плана по снятию ограничений. Об этом написал сайт «Политика сегодня».
«Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам штатов с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты», — сообщил Трамп.
По его словам, число зараженных и умерших перестало увеличиваться ежедневно и постепенно начало снижаться.