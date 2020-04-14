Трамп: США прошли пик пандемии коронавируса

«Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам штатов с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты», — сообщил Трамп.

По его словам, число зараженных и умерших перестало увеличиваться ежедневно и постепенно начало снижаться.