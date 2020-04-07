Трамп: США ответит Индии в случае отказа от поставок лекарств

Трамп отреагировал на решение индийского премьер-министра Нарендры Моди. Он планирует временно отказаться от экспорта.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что недавно общался с Моди по телефону и не получил подобную информацию. По его словам, приостановка поставок — право Индии, но США готовы принять ответные меры.

«Почему это должно быть не так?» — заявил Трамп.