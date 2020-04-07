Трамп: США ответит Индии в случае отказа от поставок лекарств
Лидер США Дональд Трамп примет ответные меры, если Индия остановит поставки противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Bloomberg.
Трамп отреагировал на решение индийского премьер-министра Нарендры Моди. Он планирует временно отказаться от экспорта.
Глава Соединенных Штатов уточнил, что недавно общался с Моди по телефону и не получил подобную информацию. По его словам, приостановка поставок — право Индии, но США готовы принять ответные меры.
«Почему это должно быть не так?» — заявил Трамп.