Трамп: США могут уничтожить 15 объектов в Иране

«Это было бы проще всего, и это даже было бы чем-то естественным. Я бы мог сделать это здесь, прямо перед вами», — сказал Трамп в разговоре с журналистами по поводу санкций против Нацбанка Ирана.

США ввели санкции против Нацбанка Ирана Подробнее

Президент добавил, что, по его мнению, введение экономических санкций является более эффективной мерой влияния, так как ограничения ударят по финансированию Корпуса стражей исламской революции (КСИР — элитное подразделение иранской армии).

«Я считаю, что сдержанность — это благо», — добавил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что к применению военных мер его подталкивают «ястребы» из Республиканской партии США, но он не поддается.

20 сентября Вашингтон ввел санкции в отношении Национального банка Ирана. По словам Трампа, это самые жесткие ограничения, которые когда-либо были наложены на эту страну.

Москва не считает односторонние санкции Вашингтона легитимными. В МИД России подчеркнули, что политика Штатов не влияет на российско-иранские отношения, сотрудничество в банковской сфере будет продолжаться.