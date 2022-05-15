Трамп сравнил стрельбу в Буффало с потерями в Афганистане

При стрельбе в супермаркете в Буффало погибло больше американцев, чем за 18 месяцев в Афганистане в годы президентства Дональда Трампа. Так сам Трамп прокомментировал происшествие, жертвами которого, по последним данным, стали 10 человек.

Как отметил Трамп, за то время, что он занимал пост главы Белого дома, в Афганистане не погиб ни один гражданин США.

«Трагическое событие в Буффало, в результате которого погибло множество людей. За 18 месяцев в Афганистане мы никого не потеряли», — заявил бывший президент США. Его слова привела газета «Известия».

Мужчина открыл огонь в супермаркете в Буффало вечером в субботу, 14 мая. По последним данным, жертвами стрельбы стали 10 человек. Еще три человека получили ранения, сейчас двое из них находятся в критическом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Обвиняемый находится под стражей. Судья назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура штата Нью-Йорк уже предъявила ему обвинение. За убийство первой степени стрелку грозит пожизненное заключение. Власти также изучают возможность предъявить задержанному обвинение в терроризме.