Трамп сравнил себя с участвовавшим в ликвидации аль-Багдади псом
В США собаки породы малинуа стали дороже после убийства аль-БагдадиПодробнее
Выступая в Миссисипи, американский лидер сравнил себя с псом по кличке Конан, заявив, что СМИ относятся к собаке гораздо лучше, чем к нему, пишет РИА «Новости».
«У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель», — заявил президент США.
При операции по уничтожению аль-Багдади, проходившей в Сирии, пес получил ранение. Об этом ранее говорил Пентагон. Как уверяют военные, сейчас пес идет на поправку.
Накануне стало известно, что после того, как Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фото геройского пса, в Соединенных Штатах резко взлетели цены на бельгийских овчарок малинуа. По словам владелицы питомника, в котором разводят собак этой породы, она получила предложение о продаже такого пса за 85 тысяч долларов, что равняется примерно 5,4 миллиона рублей.