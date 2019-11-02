Трамп сравнил себя с участвовавшим в ликвидации аль-Багдади псом

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что пригласит в Белый дом служебного пса, который отличился при операции по ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.

В США собаки породы малинуа стали дороже после убийства аль-Багдади Подробнее

Выступая в Миссисипи, американский лидер сравнил себя с псом по кличке Конан, заявив, что СМИ относятся к собаке гораздо лучше, чем к нему, пишет РИА «Новости».

«У пса Конана больше положительных публикаций, чем у меня, и я этому рад. Конан сработал невероятно. Конан посетит Белый дом через несколько недель», — заявил президент США.

При операции по уничтожению аль-Багдади, проходившей в Сирии, пес получил ранение. Об этом ранее говорил Пентагон. Как уверяют военные, сейчас пес идет на поправку.

Накануне стало известно, что после того, как Трамп опубликовал на своей странице в Twitter фото геройского пса, в Соединенных Штатах резко взлетели цены на бельгийских овчарок малинуа. По словам владелицы питомника, в котором разводят собак этой породы, она получила предложение о продаже такого пса за 85 тысяч долларов, что равняется примерно 5,4 миллиона рублей.