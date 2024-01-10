Мир 10 января 2024, 08:19 Трамп сравнил отказ суда в праве на иммунитет с ящиком Пандоры Трамп: отказ суда в праве на иммунитет создаст «очень плохой прецедент» Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

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Отказ американского суда в праве главы государства на иммунитет может создать «очень плохой прецедент». Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, сообщило РИА «Новости».

«Это очень плохой прецедент. Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры», — отметил он.

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По мнению бывшего главы государства, президенты «должны обладать иммунитетом». После заседания суда он рассказал, что не сделал ничего плохого за время своего правления и напомнил о политике экс-лидера США Барака Обамы.

«Мы говорили сегодня <…> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки», — указал Трамп.

Ранее он назвал действующего президента Джо Байдена угрозой для демократии в стране. Политик раскритиковал американского лидера и заявил, что тот не сможет предотвратить третью мировую войну.

Трамп выступил перед своими сторонниками и пообещал в случае победы на президентских выборах восстановить мир на планете «через силу».