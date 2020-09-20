Трамп сравнил Миннеаполис с Берлином в 1945 году

Протестующие разрушили Миннеаполис и превратили его в Берлин в конце Второй мировой войны, хотя корреспонденты CNN называли происходящее в крупнейшем городе Миннесоты мирными демонстрациями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Северной Каролине.

«Корреспонденты CNN называли это исключительно мирными демонстрациями протеста и восторгались этим. У них за спиной во время репортажа все было охвачено пламенем. Это выглядело как Берлин во время войны», — приводит ТАСС слова американского лидера.

Трамп добавил, что сотрудники федеральных органов навели порядок в городе буквально за полчаса.

Массовые волнения начались в Соединенных Штатах после убийства во время задержания в Миннеаполисе белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Сначала люди вышли на улицы Миннеаполиса. Протестующих поддержали во многих крупных американских городах.

Антирасистские демонстрации переросли в массовые беспорядки. Американские власти направили на помощь полиции бойцов Нацгвардии. Трамп не видит мирного выхода из ситуации. В конце августа он написал на своей странице в Twitter, что решить вопрос можно только силой.