Трамп сравнил коронавирус с терактами 11 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса хуже самых масштабных трагедий за всю историю страны. В пример он привел нападение на Перл-Харбор в декабре 1941 года, а также серию терактов 11 сентября 2001 года.

Такое заявление Дональд Трамп сделал во время своего выступления перед журналистами в Белом Доме. Его слова процитировал ТАСС. Он подчеркнул, что Америке пришлось пережить самое ужасное нападение за всю ее историю.

Это [коронавирус] действительно самое ужасное нападение, которое когда-либо было [в США]. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр (11 сентября 2001 года — прим. ред). Такого нападения никогда не было, и этого не должно было произойти Дональд Трамп

Нападение на Перл-Харбор произошло 7 декабря 1941 года. Американскую военно-морскую базу, которая располагалась на Гавайских островах, атаковала японская авиация. В результате США потеряли более 2,3 тысяч военнослужащих, а также 188 самолетов и четыре линкора. Именно после этого нападения США вступили во Вторую мировую войну.

Теракты 11 сентября 2001 года произошли из-за боевиков террористической сети «Аль-Каида» (запрещенная в РФ террористическая организация). Они захватили пассажирские самолеты и врезались на них в башни-близнецы — два небоскреба Всемирного торгового центра. Еще один самолет направили в здание Пентагона, где располагалась штаб-квартира Министерства обороны страны.

Всего боевикам удалось захватить четыре самолета — последний разбился недалеко от города Шанксвилл, который расположен в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли почти три тысячи человек, еще более шести тысяч получили ранения различной степени тяжести.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу на основе информации местных и федеральных властей, в США выявили свыше 1,2 миллиона случаев заражения новым типом инфекции. От COVID-19 в стране погибли уже более 71,5 тысяч пациентов.