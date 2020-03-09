Трамп сравнил коронавирус с гриппом

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте сравнил коронавирус с гриппом. Он напомнил, что в прошлом году от гриппа умерли 37 тысяч американцев. При этом от коронавируса погибли 22 гражданина США.

Дональд Трамп в соцсети призвал задуматься и уточнил, что от гриппа ежегодно в среднем умирает от 27 до 70 тысяч человек.

«Ничего не закрывается, жизнь и экономика продолжаются. На данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заражения, из них 22 смертельных. Подумайте об этом!» — написал американский президент.

Несмотря на высказанное мнение, ранее Трамп выделили свыше восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила, что заболевание обнаружено более чем в 100 странах и сочла угрозу пандемии коронавируса реальной.

По последним данным, в мире зафиксировано 111 тысяч случаев инфицирования, из них в Китае — более 80 тысяч. Около 63 тысяч человек излечились, 3892 пациента умерли.