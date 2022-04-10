Трамп сравнил ядерное оружие РФ и США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему государство обладает самым мощным в мире ядерным потенциалом. Он не рекомендовал Москве пытаться поднимать тему неконвенциональной конфронтации. Об этом Трамп заявил в ходе выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина. Его слова привело РИА «Новости».

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что если в России все же упоминают о таком оружии, США также нужен «кто-то, кто знает, как ответить, а не просто сказать: «Ой, там ядерное оружие».

В конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы сдерживания переводятся в особый режим. Он отметил, что Запад предпринимает недружественные действия в отношении России не только в экономической сфере, высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что у американцев нет причин для беспокойства по поводу возможной ядерной войны на фоне напряженных отношений с Россией. Американский лидер отрицательно ответил на вопрос журналиста об использование атомного оружия двумя державами.