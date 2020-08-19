Трамп спутал Белоруссию и террористов

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами услышал «террористы» вместо «Белоруссия».

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — переспросил он после вопроса о его отношении к протестам в Белоруссии. Когда Трампу подсказали, о какой стране идет речь, он ушел от ответа туманными фразами о демократии.

«Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — сказал американский лидер.

Трамп также не упустил возможность кинуть камень в огород американских протестующих.

«Это точно большой марш, и он, кажется, достаточно мирный. В отличии от так называемых „мирных протестующих“, которые у нас сжигают магазины. Они не мирные, они анархисты», — заявил он.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа победы на выборах действующего президента Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1%. Протестующие недовольны итогами голосования и требуют перевыборов.