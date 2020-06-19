Трамп спрогнозировал самый высокий в истории мира ВВП для США

Дональд Трамп заявил, что в III квартале 2020 года ВВП Соединенных Штатов окажется самым высоким в истории человечества. Американский президент рассказал, что этот показатель постоянно растет.

«В III квартале ожидается самый высокий ВВП в истории человечества», — сообщил в интервью газете The Washington Times.

По его словам, демократы такими успехами недовольны, они не хотят открывать экономику после карантина.

Однако заявление главы Белого дома идет в разрез с расчетами Федеральной резервной системы США. Последняя ожидает в этом году падение ВВП на 6,5%, написала газета «Известия».

Трамп еще 28 марта подписал закон о мерах, стимулирующих экономику. Он выделил два триллиона долларов на помощь американца в условиях пандемии.

Уже в апреле более 40% жителей страны потеряли работу или стали получать меньше из-за экономического кризиса на фоне эпидемии. Эксперты заявляли, что ВВП США во II квартале 2020 года уменьшится на 25% в годовом выражении, и это станет сильнейшим спадом в истории государства.

Ранее американский лидер признался, что боится возможного поражения на президентских выборах. Они пройдут уже в ноябре 2020 года.