Трамп сообщил об увольнении главы Агентства по кибербезопасности США

Накануне CISA создало ресурс, на котором опровергались заявления команды Трампа о нарушениях на выборах главы страны.

«Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место быть массовые нарушения и мошенничество, включая голосование „мертвых душ“», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что со вторника, 17 ноября, Кребс был уволен с поста директора агентства. Лидер государства уточнил, что наблюдателей за голосованием не допускали на избирательные участки. Помимо прочего, в работе машин для голосования были сбои, которые якобы подменяли голоса за Трампа на отметку за Байдена.

Вместе с тем действующий президент США заметил, что выборы в нынешнем году были «практически непроницаемы для иностранных государств». По его словам, такой результат является заслугой администрации.