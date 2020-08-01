Трамп сообщил о переговорах с Россией по ядерному оружию

США хотели бы заключить с Россией новое соглашение о нераспространении ядерного оружия и ведут такие переговоры. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Сейчас мы работаем с Россией над соглашением по нераспространению, ядерному нераспространению. Если у нас будет что-то подобное, это было бы отлично. Дональд Трамп президент США

Такое заявление Трамп сделал на встрече с властями штата Флорида, посвященной борьбе с коронавирусом и действиями в сезон ураганов.

США уже вышли из ряда международных соглашений по контролю над вооружениями. В 2019 году Вашингтон отказался от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ, подписанный СССР и США, позволил ликвидировать комплексы ряда баллистических и крылатых ракет, а также запрещал развертывать ракеты малой дальности в будущем.

Весной 2020 года Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу, действующего на территории 35 стран. США обещали после этого делиться с союзниками спутниковыми снимками России.

Также США не намерены продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.