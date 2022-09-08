Трамп сообщил, что скоро может принять решение об участии в выборах президента США | 360°

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(обновлено: 08 сентября 2022, 10:03)

Трамп сообщил, что скоро может принять решение об участии в выборах президента США

Экс-президент США Трамп пообещал скоро принять решение об участии в выборах

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время примет решение, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом экс-глава Соединенных Штатов сообщил в интервью индийскому каналу NDTV.

«Все хотят, чтобы я баллотировался… Я лидирую в опросах, и в каждом опросе — и в опросах республиканцев, и в опросах демократов. Я думаю, что приму решение в самом ближайшем будущем», — поделился он.

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Трамп также добавил, что, когда он озвучит решение, «многие люди будут очень счастливы».

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Ранее Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания привел высказывание Владимира Ленина. Американский политик согласился с позицией лидера Октябрьской революции о честности выборов.

Дональд Трамп стал 45-м президентом США. Он занимал этот пост  с 20 января 2017 года по 20 января 2021-го. Политик баллотировался на второй срок, однако проиграл действующему американскому лидеру Джо Байдену.

Дональд Трамп

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