Отставание Трампа сократилось незначительно — на один процентный пункт за месяц.

Социологи узнали, что 51% граждан готов проголосовать за Байдена, если выборы проходили бы сейчас. А 43% опрошенных отдали бы свои голоса республиканцу Трампу.

Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью, которые он получил месяц назад, и 11 — в июле.

Опрос был проведен с 13 по 16 сентября среди американцев, которые имеют право голоса. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

Если победит Байден, США начнут навязывать всем странам свои «ценности и идеалы», считает сенатор Алексей Пушков. Причем «первым объектом атаки» демократов окажется именно Россия, потому что за коалицией Байдена стоит миллиардер Джордж Сорос.

А Трамп ранее ответил критикам, которые не одобряют его способность «ладить» с российским коллегой Владимиром Путиным и другими государственными лидерами. Глава Белого дома счел эти отношения нормальными.