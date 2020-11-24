Дональд Трамп намерен дождаться результатов судов о фальсификации итогов выборов. Они смогут изменить избирательную систему в США, но не повлияют на позиции Джо Байдена. Поэтому глава Белого дома все же готовится к передаче власти. Такое мнение в беседе с «360» высказал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Запущены юридические процедуры, которые должны вскрыть фальсификации. Трамп не может сказать, что отказывается от любых претензий. Он ждет, когда будут выявлены какие-то нарушения», — считает политолог.

Он уверен, что этот процесс в любом случае позитивно скажется на имидже Республиканской партии на дальнейших выборах, а рейтинг демократов понизится.

«С другой стороны, Трамп понимает, что невозможно сейчас становиться раскольником и причиной возможной гражданской войны или каких-то беспорядков. Конечно, власть надо передавать, поскольку выборы прошли и долго страна не может жить при двух президентах», — добавил Гращенков.

По словам эксперта, Трамп понимает, что запущенные процедуры все равно не помогут ему одержать победу. Поэтому «он потихоньку начинает признавать, что к передаче власти готов». Судебные процессы должны показать, что «система требует корректировки, так как на этих выборах творилось что-то странное».

Пока Трамп все равно остается действующим президентом. Байден получит полномочия после инаугурации. Это, по мнению эксперта, сакральное мероприятие для американцев. Они его ждут. Инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее Трамп сделал несколько противоречивых заявлений. Сначала он разрешил Управлению общих служб (GSA) начать процедуру передачи власти администрации Байдена. Потом американский лидер уточнил в Twitter, что все равно не согласен с предварительными результатами «самых коррумпированных выборов в истории американской политики» и намерен продолжить борьбу.

По данным СМИ, Байден побеждает на выборах президента США. Однако окончательные итоги голосования неизвестны.