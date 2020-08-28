Трамп согласился баллотироваться на второй срок от республиканцев

Президент США Дональд Трамп дал официальное согласие на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства от Республиканской партии.

Заявление Трамп сделал на съезде республиканцев. Американский лидер выступал перед ними на лужайке у Белого дома, сообщил телеканал CNN.

«Я стою перед вами, чувствуя вашу поддержку, и горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года. Я уверен, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — подчеркнул действующий президент США.

Трамп добавил, что «с сердцем, полным благодарности и бесконечного оптимизма», принял свое выдвижение на президентский пост.

Республиканцы отреагировали на выступление своего кандидата овациями, уточнила газета «Известия». «Еще четыре года!» — несколько раз выкрикнули собравшиеся.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основным соперником Дональда Трампа на них является бывший вице-президент Джо Байден.