Трамп согласился баллотироваться на второй срок от республиканцев
Заявление Трамп сделал на съезде республиканцев. Американский лидер выступал перед ними на лужайке у Белого дома, сообщил телеканал CNN.
«Я стою перед вами, чувствуя вашу поддержку, и горжусь выдающимся прогрессом, которого мы вместе достигли за последние четыре невероятных года. Я уверен, что мы построим для Америки светлое будущее в следующие четыре года», — подчеркнул действующий президент США.
Трамп добавил, что «с сердцем, полным благодарности и бесконечного оптимизма», принял свое выдвижение на президентский пост.
Республиканцы отреагировали на выступление своего кандидата овациями, уточнила газета «Известия». «Еще четыре года!» — несколько раз выкрикнули собравшиеся.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Основным соперником Дональда Трампа на них является бывший вице-президент Джо Байден.