Трамп собрался зачитать американцам стенограмму беседы с Зеленским
«Рано или поздно я сяду — возможно, это будет беседа президента с населением в прямом эфире на телевидении „у камина“ — и прочту стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать», — рассказал Трамп в интервью изданию Washington Examiner.
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Он добавил, что его совесть чиста и он не сделал ничего плохого, в отличии от своих предшественников — бывших американских президентов Билла Клинтона и Ричарда Никсона. Трамп подчеркнул, что США дают Украине деньги и оружие, именно поэтому, по его мнению, Штаты должны обращать внимание на коррупцию в стране.
Противники Трампа, демократы, начали процедуру импичмента. Президента обвиняют в том, что он просил о помощи иностранного государства для вмешательства в выборы. Ранее СМИ сообщили, что Трамп оказывал во время беседы давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера.
Хантер Байден входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Его отец сейчас баллотируется в президенты США от Демократической партии.
Трамп хочет прочитать стенограмму разговора в формате, который 1940-х годах использовал бывший президент США Франклин Рузвельт. Как сообщила «Газета.ру», он выступал в серии неофициальных радиопередач, которые впоследствии назвали «общением у камина».