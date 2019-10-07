Трамп собрался забрать американских военных из Сирии

Президент США Дональд Трамп подвел итоги сирийской кампании, в которой участвовали американские военные. По словам президента, пора вернуть военнослужащих домой.

«США должны были находиться в Сирии 30 дней, это было много лет назад. Мы остались и стали все глубже и глубже зарываться в бесцельных боях», — написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь сами должны справиться с ситуацией в стране. Им теперь решать, как поступать с боевиками и террористами.

Эрдоган: с северо-востока Сирии начался процесс вывода американских войск Подробнее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил, что Вашингтон начал выводить свои войска с северо-востока Сирии. Здесь Анкара намерена провести операцию по созданию «зоны безопасности». Такое решение было принято по итогам переговоров Эрдогана и Трампа, о факте которых сообщила администрация турецкого лидера. Эрдоган подчеркнул необходимость создания зоны безопасности, чтобы окончательно ликвидировать террористические угрозы.

«Начался процесс вывода войск, как и обещал господин президент», — подтвердил Эрдоган.