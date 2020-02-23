Трамп собрался лично заключить мир с террористами

Трамп созрел, чтобы подписать мирное соглашение с «Талибаном»*. По его словам, террористы устали воевать, а афганский народ хочет мира.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время американским военным возвращаться из Афганистана домой. Он проследит, как долго террористы будут соблюдать режим прекращения огня, и если все будет нормально, лично подпишет с радикальным движением мирное соглашение.

«Мы там находимся на протяжении 19 лет. Мы считаем, что они (талибы — прим. ред.) хотят заключить сделку. Мы хотим заключить сделку. Я думаю, что все получится», — приводит ТАСС слова выступления Трампа перед вылетом в Индию.

21 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус опубликовала на своей странице в Twitter заявление госсекретаря Майкла Помпео. В нем говорится, что Вашингтон намерен заключить с «Талибаном»* мирное соглашение уже 29 февраля. После этого пройдут внутриафганские переговоры по вопросу полного прекращения огня на территории Афганистана.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация