Трамп собрал на свое переизбрание 325 миллионов долларов
К концу августа американский президент Дональд Трамп собрал 325 миллионов долларов на свое переизбрание. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже собрал 466 миллионов долларов. Уточняется, что размер суммы, собранной Трампом, указал глава пресс-службы его предвыборной кампании Тим Мурто. Что касается информации о размере средств на кампанию Байдена, то ее предоставил старший сотрудник штаба.