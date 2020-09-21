Трамп собрал на свое переизбрание 325 миллионов долларов

По данным издания, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден уже собрал 466 миллионов долларов. Уточняется, что размер суммы, собранной Трампом, указал глава пресс-службы его предвыборной кампании Тим Мурто. Что касается информации о размере средств на кампанию Байдена, то ее предоставил старший сотрудник штаба.