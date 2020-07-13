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    13 июля 2020, 11:09

    Трамп собирался продать часть территории США из-за урагана — СМИ

    Эля Данилюк

    Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико после разрушительного урагана, который случился в 2017 году. Об этом изданию The New York Times рассказала бывшая и. о. министра внутренней безопасности Элейн Дюк.

    «Первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена. «Можем ли мы передать электроэнергию на внешний подряд? Можем ли мы продать остров? Как избавиться от этого актива?» — процитировала вопросы американского лидера Дюк. Она уточнила, что на эти «выпады» никто серьезно не реагировал, и позже вопрос продажи Пуэрто-Рико не поднимался.

    Чиновница также заявила, что она часто испытывала дискомфорт и даже шок от работы с Трампом. Элейн Дюк проработала с президентом около 14 месяцев.

    Мощный ураган «Мария» обрушился осенью 2017 года. Погибли более 60 человек, разрушены сотни зданий.

    Пуэрто-Рико — свободное государство в Карибском море, но зависимое от США. Страна имеет свою собственную конституцию и власть. Связь с Америкой заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны.