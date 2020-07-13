«Первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена. «Можем ли мы передать электроэнергию на внешний подряд? Можем ли мы продать остров? Как избавиться от этого актива?» — процитировала вопросы американского лидера Дюк. Она уточнила, что на эти «выпады» никто серьезно не реагировал, и позже вопрос продажи Пуэрто-Рико не поднимался.

Чиновница также заявила, что она часто испытывала дискомфорт и даже шок от работы с Трампом. Элейн Дюк проработала с президентом около 14 месяцев.

Мощный ураган «Мария» обрушился осенью 2017 года. Погибли более 60 человек, разрушены сотни зданий.

Пуэрто-Рико — свободное государство в Карибском море, но зависимое от США. Страна имеет свою собственную конституцию и власть. Связь с Америкой заключается в наличии общего гражданства, валюты и обороны.