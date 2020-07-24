Трамп снова похвастался своей «гениальностью»

Президент США в очередной раз не забыл упомянуть о своих результатах теста на когнитивные способности. Он сдал его в 2018 году.

Как сообщает ABC News, за последний месяц американский лидер упомянул об успешном прохождении теста уже три раза. В одном из интервью он рассказал, что проходил его меньше года назад, хотя это было в 2018 году.

«Человек. Женщина. Мужчина. Камера. ТВ», — рассказал Трамп, вспоминая один из вопросов во время интервью с доктором Марком Сигелем.

По словам Трампа, тестовые вопросы были «не такими уж и простыми», а иногда и «очень сложными».

«Это не так просто. Были и другие вопросы, более жесткие, чем то, что я только что сделал. Но это не так просто», — поделился президент.

По данным издания, Трамп ссылается на скрининговый тест, предназначенный для выявления когнитивных нарушений, таких как деменция или болезнь Альцгеймера. Он не предназначен для измерения или оценки общего интеллекта пациента.

Однако Трамп назвал себя «очень стабильным гением» и стал расхваливать свой результат, как «впечатляющее проявление умственной силы».

«Я получил отличную оценку. И доктора сказали: очень немногие могут это сделать. Мало кто получает такую оценку», — заявил глава США.

Это не первый раз, когда американский лидер повторяется. Так на днях он несколько раз расхваливал «супер-пупер-ракету», способную в 17 раз превысить скорость звука.