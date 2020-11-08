Трамп снова поехал играть в гольф после «победной» речи Байдена

Президент США Дональд Трамп снова отправился играть в гольф в свой клуб в Виргинии. Он уехал туда после «победной» речи Байдена — там же и узнал о публикациях СМИ, которые уже присвоили демократу лидерство в выборах.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на журналистов пула президента США.

Дональд Трамп играл в гольф в принадлежащем ему клубе в Виргинии, когда узнал о публикациях американских СМИ. Издания сообщили, что Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом Америки. Вскоре после этого Трамп вернулся в Белый дом.

Вечером того же дня Джо Байден выступил с победной речью в Делавэре, однако Дональд Трамп отказался признавать свое поражение. Он заявил, что будет оспаривать результаты выборов в судах — процессы начнутся 9 ноября. При этом действующий американский лидер не выступал на публике с 5 ноября.

При въезде в гольф-клуб Дональда Трампа встретили нескольких протестующих с плакатами. На них его сравнивали с персонажем «Алисы в стране чудес» Шалтаем-Болтаем и «раздавленным апельсином».

Ura.ru отметило, что во время победной речи Байден призвал дать друг другу шанс. Он заявил, что понимает разочарование тех американцев, которые поддерживали Трампа, и отметил, что сам не раз проигрывал. Однако сейчас Байден уверен — настало время отложить сторону жесткую риторику, снизить градус, снова увидеть друг друга и прислушаться друг к другу.

Трамп уже не раз заявлял, что выборы в США прошли нечестно. После заявления Байдена о победе он написал, что это были «украденные выборы». «Царьград» напомнил, что действующий лидер призвал Байдена не торопиться с громкими заявлениями, потому что выборы еще не закончены, а голоса — не подсчитаны.