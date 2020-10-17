Трамп снова исполнил танец перед избирателями во Флориде

Президент Америки Дональд Трамп вновь станцевал под песню YMCA группы Village People перед избирателями во Флориде.

Ранее Трамп уже танцевал перед своими избирателями после выписки из больницы, где он лежал с коронавирусом. Видео попало в сеть и стало вирусным.

Многие комментаторы оценили видео и сочли его очень милым. Были и те, кто пошутил над танцующим Трампом. Один из них написал, что это «странные движения», которые нельзя назвать танцем. Еще один пользователь пошутил, что президент просто пытается сохранить равновесие.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что трое старших советника Трампа уволились, потому что уверены, что президент не выиграет выборы вновь. По его данным, это произошло из-за высказывания главы избирательном компании Трампа, который сравнил его президентский срок с самолетом, который скоро совершит посадку.