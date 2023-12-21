Мир 21 декабря 2023, 07:09 Трамп сможет убедить сенаторов снова заблокировать помощь Украине — Шумер Сенатор Шумер: влиянием на республиканцев Трамп сможет остановить помощь Украине РИА «Новости»

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Несмотря на репутацию, кандидат в президенты США Дональд Трамп способен убедить сенаторов-республиканцев встать на его сторону и заблокировать выделение помощи Украине. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил об этом Politico.

По мнению политика, пять республиканцев точно поддержат сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства в обмен на новый многомиллиардный транш Украине, 15 гарантированно выступят против. Чак Шумер заявил, что остальных сомневающихся Дональд Трамп может убедить сделать так, как он захочет.

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«Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?» — сказал он.

В конгрессе произошел раскол из-за финансирования. Республиканцы выступили против выделения дополнительной помощи Украине до тех пор, пока в стране не решат проблему безопасности на границе.