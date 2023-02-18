Мир 18 февраля 2023, 03:39 Трамп сможет победить Байдена на выборах президента — опрос The Hill: Байден уступит Трампу в случае новых выборов в США РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп смог бы обойти на выборах действующего главу государства Джо Байдена. Такие данные исследования обнародовала социологическая служба Harvard CAPS-Harris, которые привело издание The Hill.

По данным опроса, 46% избирателей проголосовали бы за Трампа, если бы выборы проходили сейчас, в пользу Байдена высказался бы 41%, еще 13% не знают, за кого отдали бы свой голос.

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Если у Трампа будет борьба с нынешним вице-президентом Камалой Харрис, то он сможет обойти ее с 49% против 39%. Победа ждет Трампа, если будут выбирать между ним и губернатором Флориды Роном Десантисом. Так, экс-президент набрал бы 37%, его гипотетический оппонент только 19%.

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Ранее экс-губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли объявила о начале предвыборной кампании на предстоящих президентских выборах в США. Американские СМИ считают, что ее могут поддержать в ключевых для республиканцев штатах. А также Хейли может заинтересовать спонсоров, которые очень скептически относятся к кандидатуре Дональда Трампа.