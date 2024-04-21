21 апреля 2024, 23:13
Трамп смягчился насчет Украины после встречи с польским президентом — СМИ
NYT: Трамп смягчил позицию в вопросе помощи Украины
Экс-лидер США Дональд Трамп в последнее время смягчился в вопросе поддержки Украины со стороны Америки. Об этом заявили в газете The New York Times.
«Господин Трамп <…> вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада [соответствующего законопроекта] начала прорываться», — заявили журналисты.
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Трамп поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона и предпочел «остаться в тени» во время голосования 20 апреля, отказавшись от давления на республиканцев, чтобы те не поддержали инициативу.
Ранее Трамп встретился с польским лидером Анджеем Дудой в Нью-Йорке. Переговоры между политиками продолжались 2,5 часа и прошли в дружеской обстановке. Позже бывший лидер Америки рассказал журналистам, что во время встречи они обсуждали конфликты на Украине и Ближнем Востоке.
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