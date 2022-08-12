Трамп сказал, что никаких документов по ядерному оружию у него нет

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал ложью информацию СМИ о наличии у него засекреченных документов по ядерному оружию. Соответствующую публикацию он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Выходит, что якобы наличие этих документов у экс-президента послужило основанием для обыска ФБР поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

«История с ядерным оружием — это ложь, точно так же, как ложью была Россия, Россия, Россия, два импичмента были построены на лжи, расследование Мюллера было ложью и многое другое. В этом замешаны все те же сомнительные люди», — заявил он.

Бывший лидер США также озвучил негодование, что обыск поместья проходил без присутствия юристов, «их заставили ждать снаружи».

«Как считаете, подкидывали информацию»? — спросил Трамп у подписчиков.

До этого Дональд Трамп заявил, что не будет выступать против публикации документов, связанных с недавним обыском в его имении Мар-а-Лаго. Сам обыск он назвал «неамериканским, необоснованным и ненужным».